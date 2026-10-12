Nomine in orbita: Sgubin al vertice della spa e-Geos

La manager, legata a Leonardo con la gestione di Profumo, è stata promossa grazie all’intesa tra Giorgetti e Letta che l’avevano confermata anche nel cda dell’Eni

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Arriva un nuovo incarico per l’avvocata Cristina Sgubin, nominata ceo di e-Geos, società che opera nell’ambito spaziale: fa infatti capo a Telespazio (80 per cento), controllata in maggioranza da Leonardo, e all’Asi (20 per cento). La spa è peraltro sottoposta al controllo di Leonardo in collaborazione con Thales. Per Sgubin è una promozione, visto che è già segretaria generale di Telespazio. Nell’orbita del colosso degli armamenti, uno dei primi sponsor è stato l’ex ad, Alessandro Profumo, ch