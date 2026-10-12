Razza Poltrona

Nomine in orbita: Sgubin al vertice della spa e-Geos

Stefano Iannaccone
12 ottobre 2026 • 07:00
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La manager, legata a Leonardo con la gestione di Profumo, è stata promossa grazie all’intesa tra Giorgetti e Letta che l’avevano confermata anche nel cda dell’Eni

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Arriva un nuovo incarico per l’avvocata Cristina Sgubin, nominata ceo di e-Geos, società che opera nell’ambito spaziale: fa infatti capo a Telespazio (80 per cento), controllata in maggioranza da Leonardo, e all’Asi (20 per cento). La spa è peraltro sottoposta al controllo di Leonardo in collaborazione con Thales. Per Sgubin è una promozione, visto che è già segretaria generale di Telespazio. Nell’orbita del colosso degli armamenti, uno dei primi sponsor è stato l’ex ad, Alessandro Profumo, ch

Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.