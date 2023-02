Il ministro ha detto che «in linea di principio tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41 bis sono per loro per loro natura sensibili», smentendo quindi di fatto Delmastro che sosteneva fossero divulgabili. Poi dice che è necessario tener conto dell’indagine aperta dalla procura di Roma

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto alla Camera per relazionare sul caso Cospito ed è stato chiamato anche a rispondere su quello che ormai è diventato il caso Donzelli, con la divulgazione delle relazioni di servizio del Dap.

Il ministro ha ricostruito la storia processuale dell’anarchico e confermato che il 41bis non verrà modificato, ripetendo quanto già detto ieri.

Il caso Donzelli, invece, è il vero punto di imbarazzo non solo per il governo ma soprattutto per il ministero della Giustizia, visto che è ormai noto come il deputato abbia ricevuto le relazioni dal collega di partito e sottosegretario alla Giustizia con delega al Dap, Andrea Delmastro.

Il ministro Nordio è stato costretto ad una via stretta: lui era all’oscuro dell’utilizzo di questi dati sensibili, ma non ha la forza politica di scaricare il sottosegretario vicinissimo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Così ha scelto la via interlocutoria: «Sono state citate informazioni che attengono a circostanze avvenute nel regime detentivo speciale di cui all'articolo 41 bis: è bene premettere che in linea di principio tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41 bis sono per loro per loro natura sensibili. Ragion per cui ai fini della loro ostensione occorre una preventiva verifica e una valutazione del loro contenuto. A partire da questo dato esiste però una pluralità di aspetti che meritano doverosi approfondimenti». Poi ha aggiunto che «Bisogna comprendere di che tipo di atti si tratti, quale livello di segretezza abbiano, se e chi potesse averne conoscenze e se il destinatario potesse a sua volta divulgarli o condividerli con terzi». Infine, ha confermato che il suo capo di gabinetto sta ricostruendo quanto accaduto e ha aggiunto che, il riserbo è necessario vista l’apertura dell’inchiesta della procura di Roma.

Tradotto: tutti gli atti del Dap sono sensibili e riservati anche se non tecnicamente coperti da segreto, ma ogni valutazione è differita alla conclusione dell’indagine interna e della procura di Roma.

L’alibi dei magistrati

Come già fatto sul caso Cospito, anche per la divulgazione degli atti del Dap Nordio ha fatto riferimento alla necessità di attendere la magistratura.

Nel caso di Cospito, per valutare se persistano gli estremi per il regime di detenzione del carcere duro. Nel caso di Donzelli, per capire se sia configurabile il reato di rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio.

Un alibi che serve al ministero a prendere tempo e a non rimanere l’unico soggetto nell’occhio del ciclone ora non più solo per il 41bis, ma anche per l’iniziativa del sottosegretario Delmastro.

La richiesta di dimissioni

Il Pd ha chiesto le dimissioni del sottosegretario Delmastro e il ritiro delle sue deleghe, tra cui quelle al Dap, con la capogruppo Debora Serracchiani: «Donzelli ha attaccato in modo inaudito il Pd e nel suo volgare attacco ha utilizzato documenti che non potevano essere nella sua disponibilità» e poi ha aggiunto che «Da questi comportamenti esce indebolita la lotta alla mafia e al terrorismo eversivo, e messa a rischio la sicurezza nazionale».

La maggioranza

Imbarazzo filtra anche dalla maggioranza di governo. Non è passato inosservato il silenzio della premier Giorgia Meloni, nonostante al centro dello scontro ci siano due dei suoi uomini di fiducia.

Inoltre, Forza Italia ha sostanzialmente preso le distanze delle scelte di Delmastro e Donzelli. Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha detto alla Stampa: «Non faccio dietrologia, voglio pensare che non ci sia una strategia politica e che Meloni fosse totalmente all'oscuro. Mi aspetto che Donzelli lo dica chiaramente, altrimenti ci sarebbe davvero da preoccuparsi. Quanto agli altri di Fratelli d'Italia, credo che si siano incaponiti, pur di non chiedere scusa. Sono stati vittime della sindrome di Fonzie».

L’unico, oltre al capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, a difendere Donzelli è stato il leader della Lega, Matteo Salvini. «Non spetta a me decidere. Non penso che si possano mettere in discussione incarichi così importanti per una polemica parlamentare di un pomeriggio», ha detto riferendosi alle richieste di dimissioni di Delmastro e Donzelli.

