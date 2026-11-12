Nuovi allarmi bomba e minacce ibride: Meloni si rifugia nell’unità nazionale

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Nuovo giorno, nuova minaccia di bombe nelle scuole, che è arrivata proprio mentre a palazzo Chigi si era appena concluso il vertice tra il governo e le opposizioni su quella che ormai è considerata a tutti gli effetti una guerra ibrida di cui anche l’Italia è vittima. Le conseguenze in questo secondo giorno sono state meno deflagranti. Ma il risultato, invece, è quello di molti inconvenienti per i ragazzi e le loro famiglie e un senso di paura e frustrazione per chi si trova suo malgrado a gesti