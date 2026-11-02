razza poltrona

Nuovo corso Cybersicurezza, campagna acquisti all’Agenzia

Stefano Iannaccone
02 novembre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Ci sono new entry ma nel nuovo corso all'Agenzia per la cybersicurezza sotto la direzione di Andrea Quacivi. E continua la scalata dell’ex fedelissimo di Frattasi

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Da Sogei, Cdp e non solo. Ci sono new entry ma nel nuovo corso all'Agenzia per la cybersicurezza con la direzio ne di Andrea Quacivi, che punta su dirigenti provenienti nelle partecipate. Il primo nome è quello di Lucilla Perrone, già collaboratrice dell’ex sottosegretario Garofoli al Mef e oggi nella direzione relazioni esterne di Cdp: diventa vice capa di gabinetto all’Acn. Da Sogei arriva Elisa Senatore, dove è responsabile Area soluzioni. Ulteriori “rinforzi” giungeranno da Palazzo Chigi. Di

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.