Nuovo corso Cybersicurezza, campagna acquisti all’Agenzia

Ci sono new entry ma nel nuovo corso all'Agenzia per la cybersicurezza sotto la direzione di Andrea Quacivi. E continua la scalata dell’ex fedelissimo di Frattasi

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Da Sogei, Cdp e non solo. Ci sono new entry ma nel nuovo corso all'Agenzia per la cybersicurezza con la direzio ne di Andrea Quacivi, che punta su dirigenti provenienti nelle partecipate. Il primo nome è quello di Lucilla Perrone, già collaboratrice dell’ex sottosegretario Garofoli al Mef e oggi nella direzione relazioni esterne di Cdp: diventa vice capa di gabinetto all’Acn. Da Sogei arriva Elisa Senatore, dove è responsabile Area soluzioni. Ulteriori “rinforzi” giungeranno da Palazzo Chigi. Di