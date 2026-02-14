La decisione dell’azienda sulla cerimonia di chiusura: a fare la telecronaca dopo la prestazione di Petrecca sarà Bulbarelli, che avrebbe dovuto seguire anche l’apertura. Accanto a lui Gasdia, sovrintendente dell’Arena di Verona e considerata vicina a Mazzi

Sarà Auro Bulbarelli a condurre per la Rai la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. Al suo fianco lo scrittore e opinionista Fabio Genovesi e la soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all'Arena di Verona.

Bulbarelli avrebbe dovuto fare la telecronaca anche della cerimonia d’apertura, ma aveva rinunciato alla conduzione dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell'evento con protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il suo posto è stato poi preso dal direttore di RaiSport, Paolo Petrecca: il resto è cronaca degli ultimi giorni, con una prestazione quantomeno debole da parte del direttore, che però per il momento sembra essere destinato a dimettersi al termine dei Giochi.

Nel frattempo la Rai è finita su tutti i giornali, anche esteri, e sembrerebbe essersi sbloccata anche la commissione Vigilanza Rai, in stallo da oltre un anno, dove con la benedizione del presidente del Senato Ignazio La Russa potrebbe essere audito l’ad Rossi.

Gasdia e Mazzi

Ora la scelta di tornare al nome originario. Al suo fianco siederà Gasdia, considerata una figura vicinissima al sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. L’ex manager è particolarmente attento alla sua città d’origine e a vegliare sulla sua istituzione più storica è una soprano con cui è in buoni rapporti da tempo.

La conferma di Gasdia al timone dell’Arena è arrivata, nel marzo 2023, al termine di uno scontro che ha spaccato il cda, mettendo in minoranza il sindaco che ha dovuto mandare giù la sconfitta.

L’appartenenza politica di Gasdia è testimoniata dalla candidatura con Fratelli d’Italia alle comunali di Verona nel 2017 con la benedizione di Ciro Maschio, all’epoca dirigente locale e attuale presidente della commissione giustizia alla Camera.

La redazione

I giornalisti di Rai sport in un comunicato hanno augurato buon lavoro a Bulbarelli in una nota. «Cambiare telecronista era inevitabile dopo quanto accaduto. Ma la redazione deve poter affrontare con serenità anche i prossimi importanti appuntamenti e per questo sono necessarie scelte radicali in grado di restituire credibilità e prestigio a tutta Rai sport» si legge nel comunicato del comitato di redazione.

Tradotto: non si torna alla normalità, visto che anche l’incontro con l’azienda di martedì scorso non ha portato la chiarezza che i giornalisti si sarebbero aspettati. Anche perché dietro l’angolo ci sono le paralimpiadi e, in estate, i Mondiali di calcio.

