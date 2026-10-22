Le opposizioni all’attacco di Meloni: il decreto tir è «un topolino», ora si confronti con la realtà

Conte e Schlein: «La premier non risponde al paese reale, confeziona solo video patinati». «Venga in parlamento». Intanto Ruffini affonda sulle primarie: «Surreali se fossero a turno unico». Con Gabrielli presenta il programma (ulivista) «per un paese più uguale»

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«Il Paese è in difficoltà, c’è tanta sofferenza economica e sociale. E Giorgia Meloni cosa fa? Abbiamo chiesto che venga in Parlamento per un’informativa urgente, per dirci le misure necessarie che il popolo attende. E lei come risponde? Non incontra agricoltori, non incontra autotrasportatori, studenti, non incontra nessuno. Confeziona solo video patinati, ben costruiti, che verranno rilanciati da TeleMeloni. Non possiamo avere un governo che non si confronta con la realtà». Giuseppe Conte, men