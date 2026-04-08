Schillaci in fuga dai meloniani, l’ipotesi Forza Italia

In rotta con Fratelli d’Italia, che lo aveva scelto per evitare una nomina berlusconiana al ministero. Corteggiato dai forzisti, che potrebbe garantirgli un “dopo” Meloni: non per forza politico, ma anche accademico nel gruppo San Donato

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Non è passato molto tempo da quando fonti vicine al segretario di Forza Italia, e ministro degli esteri Antonio Tajani, facevano trapelare con insistenza indiscrezioni su un imminente approdo del ministro della salute Orazio Schillaci nelle file azzurre. Un corteggiamento reciproco, nato dalla necessità del ministro di trovare una sponda politica solida mentre il terreno sotto i suoi piedi cominciava a franare. Orazio Schillaci, il tecnico scelto per stabilizzare uno dei dicasteri più complessi