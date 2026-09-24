Furia Palazzo Chigi sull’Istat (e Giorgetti). Senza soldi in manovra il voto è più vicino

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A Palazzo Chigi è scattato il panico. Mescolato con l’ira che, alla cieca, investe il Quirinale, gli organismi indipendenti, come l’Istat, e i vertici del ministero dell’Economia. In testa Giancarlo Giorgetti, che durante il question time alla Camera si è difeso: «Colpa del Superbonus, la discesa del debito sta avvenendo e continuando. Non c’è alcun fallimento, uscita dalla procedura in linea». Fatto sta che il giorno dopo la funesta “sentenza” dell’Istat sul deficit al 3,1 per cento, che condan