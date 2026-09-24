Italia

Furia Palazzo Chigi sull’Istat (e Giorgetti). Senza soldi in manovra il voto è più vicino

Stefano Iannaccone
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24 settembre 2026 • 07:00

Malumore dopo la conferma del deficit al 3,1%. FdI attacca ancora l’istituto di statistica: «Rivede sempre le stime in ritardo». Salvini rilancia: «Scostamento di bilancio». Con pochi margini di spesa, la presidente pensa seriamente alle elezioni anticipate 

A Palazzo Chigi è scattato il panico. Mescolato con l’ira che, alla cieca, investe il Quirinale, gli organismi indipendenti, come l’Istat, e i vertici del ministero dell’Economia. In testa Giancarlo Giorgetti, che durante il question time alla Camera si è difeso: «Colpa del Superbonus, la discesa del debito sta avvenendo e continuando. Non c’è alcun fallimento, uscita dalla procedura in linea». Fatto sta che il giorno dopo la funesta “sentenza” dell’Istat sul deficit al 3,1 per cento, che condan

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.