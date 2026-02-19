Da Lampedusa al meeting di Rimini, i viaggi politici del papa

Il papa ha fatto pubblicare il calendario dei suoi prossimi viaggi italiani. Ne emerge un Leone a tutto campo, che si muoverà in primavera ed estate tra il santuario di Pompei – e da qui a Napoli – e una meta che da sola è un forte messaggio politico: Lampedusa. Ma nel programma ci sono anche le devastata “Terra dei fuochi”, un pellegrinaggio tutto agostiniano a Pavia, poi di nuovo Assisi e il Meeting di Rimini