il calendario degli appuntamenti

Da Lampedusa al meeting di Rimini, i viaggi politici del papa

Giovanni Maria Vianstorico
19 febbraio 2026 • 20:10Aggiornato, 19 febbraio 2026 • 20:10

Il papa ha fatto pubblicare il calendario dei suoi prossimi viaggi italiani. Ne emerge un Leone a tutto campo, che si muoverà in primavera ed estate tra il santuario di Pompei – e da qui a Napoli – e una meta che da sola è un forte messaggio politico: Lampedusa. Ma nel programma ci sono anche le devastata “Terra dei fuochi”, un pellegrinaggio tutto agostiniano a Pavia, poi di nuovo Assisi e il Meeting di Rimini

A sorpresa, mentre si era appena concluso il tradizionale incontro di inizio quaresima con i preti di Roma, il papa ha fatto pubblicare ieri il calendario dei suoi prossimi viaggi italiani. Ne emerge un Leone a tutto campo, che si muoverà in primavera ed estate tra il santuario di Pompei – e da qui a Napoli – e una meta che da sola è un forte messaggio politico: Lampedusa. Ma nel programma ci sono anche le devastate “Terra dei fuochi”, un pellegrinaggio tutto agostiniano a Pavia, poi di nuovo As

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).