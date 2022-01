«Ricambio di cuore e con gratitudine il saluto del signor presidente» ha detto dopo l’Angelus. Dopo gli auguri al pontefice in occasione del discorso di fine anno, il Quirinale questa mattina ha pubblicato anche il messaggio di Mattarella per la giornata della pace inviato a papa Francesco

Papa Francesco ha salutato Sergio Mattarella dopo l’Angelus, un saluto pubblico che è corrisposto a quello del presidente della Repubblica in vista della fine del suo settennato durante il discorso di fine anno. Il messaggio si è unito agli auguri collettivi in occasione della giornata della pace e alle preghiere per il presidente della Repubblica e il popolo italiano. Un appoggio a distanza alla decisione di Mattarella di dire no alla rielezione.

Gli scambi

Il papa ha detto: «All’inizio del nuovo anno auguro a tutti la pace, che è il compendio di ogni bene. Pace! Ricambio di cuore e con gratitudine il saluto del signor presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e assicuro la mia preghiera per lui e per il popolo italiano». Il saluto arriva alla fine di un fitto scambio di messaggi. Il presidente della Repubblica e papa Francesco si sono incontrati lo scorso 16 dicembre, occasione in cui il pontefice gli aveva donato proprio il messaggio per la giornata della pace del 2022, un testo ancora non pubblicato.

Il Quirinale aveva fatto trapelare già a inizio dicembre che si sarebbe svolto l’incontro, anche in quel caso per ribadire che il suo mandato non deve andare oltre i sette anni previsti dalla Costituzione con una nuova elezione.

Questa mattina, dopo il saluto pubblico in occasione del discorso di fine anno trasmesso in diretta la notte di San Silvestro, Mattarella ha mandato un altro messaggio al pontefice, sulla pace: «Un cammino che passa, come sottolineato nel Messaggio (quello di papa Francesco, ndr), attraverso un fecondo dialogo fra generazioni, una vera e propria alleanza tra gli anziani, custodi della memoria, e i giovani che portano avanti la storia». Mattarella se ne vuole andare e papa Francesco gli augura la pace.

