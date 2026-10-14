Campo largo diviso in cinque, ma Schlein: «Segnali di unità»

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I fatti della resistenza ucraina «smentiscono la propaganda del Cremlino e di chi quella propaganda la porta anche qui in Italia». Nelle repliche alle opposizioni, alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, Giorgia Meloni prende di mira Giuseppe Conte. All’inizio sembra un passaggio casuale, in fondo la premier ha i suoi putiniani a cui badare, Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Ma no, ce l’ha proprio con lui. Ed è solo l’inizio: al Senato ricorda che da premier ha alzat