Duello Meloni-Conte tra camera e senato

Campo largo diviso in cinque, ma Schlein: «Segnali di unità»

Daniela Preziosi
14 ottobre 2026 • 20:54
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Astensioni incrociate sull’Ucraina fra Pd, M5s e Avs. I pentastellati sfumano il no alle armi. La leader Pd: «Passo avanti, frutto di un lavoro unitario». Ma 5 dem applaudono la premier

I fatti della resistenza ucraina «smentiscono la propaganda del Cremlino e di chi quella propaganda la porta anche qui in Italia». Nelle repliche alle opposizioni, alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, Giorgia Meloni prende di mira Giuseppe Conte. All’inizio sembra un passaggio casuale, in fondo la premier ha i suoi putiniani a cui badare, Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Ma no, ce l’ha proprio con lui. Ed è solo l’inizio: al Senato ricorda che da premier ha alzat

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.