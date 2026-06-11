Sfatare luoghi comuni e falsità, perché è giusto tassare i super-ricchi

Una tassa sulla ricchezza dei multimilionari è un tema su cui tutte le forze di centrosinistra potrebbero trovare un’ampia intesa e un consenso, ancora più ampio, fra i cittadini. Sarebbe anche il segno che si muovono su una prospettiva di chiara alternativa rispetto alle destre e di rottura con gli errori del passato

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In Italia è ripartita la discussione sulla patrimoniale, che forse è meglio chiamare tassa sui multimilionari. Condita di luoghi comuni o falsità, su tutte quella che colpirebbe il ceto medio. O che sarebbe invisa agli elettori. In realtà, se bene impostata, una tassa sulla ricchezza dei multimilionari è un tema su cui tutte le forze di centro-sinistra potrebbero trovare un’ampia intesa e un consenso, ancora più ampio, fra i cittadini. Sarebbe anche il segno che si muovono su una prospettiva di