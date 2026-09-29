Pd, ai gazebo c’è solo Schlein. E la segretaria si autoblinda

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La segretaria sarà l’unica candidata del Pd alle primarie. Stavolta non è un’informazione “off” riferita dai retroscena ma un’indicazione di Igor Taruffi, responsabile organizzazione Pd e braccio destro di Elly Schlein. Sabato scorso, all’assemblea della corrente riformista di Prato, l’europarlamentare Giorgio Gori ha fatto capire l’intenzione di partecipare ai gazebo. Taruffi, su Sky Tg24, lo ha gelato: «Il Pd ha uno statuto che indica chiaramente chi è il candidato a Palazzo Chigi, cioè la seg