Il tormentone dem

Pd, ai gazebo c’è solo Schlein. E la segretaria si autoblinda

Daniela Preziosi
29 settembre 2026 • 07:00
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Il responsabile organizzazione Taruffi gela i sogni di Giorgio Gori: lo statuto parla chiaro. Intanto fra i dem circola un sospetto devastante: che Conte si voglia sfilare dalla contesa

La segretaria sarà l’unica candidata del Pd alle primarie. Stavolta non è un’informazione “off” riferita dai retroscena ma un’indicazione di Igor Taruffi, responsabile organizzazione Pd e braccio destro di Elly Schlein. Sabato scorso, all’assemblea della corrente riformista di Prato, l’europarlamentare Giorgio Gori ha fatto capire l’intenzione di partecipare ai gazebo. Taruffi, su Sky Tg24, lo ha gelato: «Il Pd ha uno statuto che indica chiaramente chi è il candidato a Palazzo Chigi, cioè la seg

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.