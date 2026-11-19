Il Pd propone di «continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie al rispetto del diritto di autodifesa sancito dall’art. 51 della Carta Onu». L’invio di materiale bellico, solo difensivo, è implicito. Ma al momento nessuno si schioda dalle sue trincee

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Il tavolo del centrosinistra sulla politica estera (la denominazione ufficiale è: Pace, Europa, politica estera e difesa comune) ieri si è riunito due volte, ma ancora l’accordo sul tema delle armi all’Ucraina non arriva. Parte la mattina alle 8 e mezza, poi si riaggiorna per il pomeriggio, infine a domani. Ma almeno stavolta si è entrati nel merito delle spese per la difesa, e poi degli aiuti a Kiev. Discussione in due tranche, l’interruzione è per il voto del Senato: dove nel frattempo la magg