Pd di nuovo nei guai sull’antisemitismo. Ma Schlein si blinda

Il Pd si divide anche alla Camera sul ddl. Alle primarie l’ala moderata sostiene la segretaria, ma c’è il problema del soldato Gori. Che vuole correre
Monteranno i cavalli di Frisia, scaveranno le trincee e di lì lo straniero, cioè il russo, non passerà. Succederà a Prato sabato 26 settembre, dove i riformistissimi di Lorenzo Guerini – da non confondere con i riformisti “semplici” di Stefano Bonaccini – hanno organizzato una tranquilla assemblea di corrente. Titoli pacifici, anzi costruttivi: «Cambiare», «Crescere», «Avere cura», «Proteggere». Microfono aperto a proposte su imprese, lavoro, competizione internazionale, innovazione, welfare, di