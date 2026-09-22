i dem si dividono anche alla camera sul ddl

Pd di nuovo nei guai sull’antisemitismo. Ma Schlein si blinda

Daniela Preziosi
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22 settembre 2026 • 20:46

Il Pd si divide anche alla Camera sul ddl. Alle primarie l’ala moderata sostiene la segretaria, ma c’è il problema del soldato Gori. Che vuole correre

Monteranno i cavalli di Frisia, scaveranno le trincee e di lì lo straniero, cioè il russo, non passerà. Succederà a Prato sabato 26 settembre, dove i riformistissimi di Lorenzo Guerini – da non confondere con i riformisti “semplici” di Stefano Bonaccini – hanno organizzato una tranquilla assemblea di corrente. Titoli pacifici, anzi costruttivi: «Cambiare», «Crescere», «Avere cura», «Proteggere». Microfono aperto a proposte su imprese, lavoro, competizione internazionale, innovazione, welfare, di

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.