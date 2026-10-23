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Turno unico e chiuso alle primarie del centrosinistra: il «lodo Franceschini» per agevolare i leader

Lisa Di Giuseppe
23 ottobre 2026 • 20:20Aggiornato, 23 ottobre 2026 • 20:23
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La riunione del Correntone oscurata dall’intervista all’ex ministro. Che offre anche una sponda a Conte sulla fornitura di armi a Kiev

Agenda dettata e colleghi scontentati. La corrente di Montepulciano si avvia verso l’appuntamento nella cittadina toscana con un’agenda riscritta all’alba del primo giorno dalle parole di Dario Franceschini. Considerato uno dei padri nobili del gruppo, in un’intervista a Repubblica ha fissato alcuni punti che orienteranno la tre giorni verso un esito praticamente già scritto: il posizionamento del Partito democratico sulla proposta di primarie a turno unico e chiuse a due concorrenti. A parole,

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth