Turno unico e chiuso alle primarie del centrosinistra: il «lodo Franceschini» per agevolare i leader

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Agenda dettata e colleghi scontentati. La corrente di Montepulciano si avvia verso l’appuntamento nella cittadina toscana con un’agenda riscritta all’alba del primo giorno dalle parole di Dario Franceschini. Considerato uno dei padri nobili del gruppo, in un’intervista a Repubblica ha fissato alcuni punti che orienteranno la tre giorni verso un esito praticamente già scritto: il posizionamento del Partito democratico sulla proposta di primarie a turno unico e chiuse a due concorrenti. A parole,