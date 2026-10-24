Primarie a inizio 2027. Il “correntone” avvisa: «I leader non bastano»

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MONTEPULCIANO – Una manina spiritosa ha deciso che la password del wi-fi dell’assemblea del Correntone Pd è «congresso2026». Uno scherzetto. Come dire: quel congresso che il partito ha rimandato all’ultima assemblea, si fa qui. C’è del vero: sotto il tendone dei giardini di Poggiofanti, a Montepulciano, colline senesi, i giorni di dibattito sono ben tre, gli interventi sono tanti, solo questo sabato 800 persone registrate, ci sono gli ospiti “esterni” (ilo scrittore Antonio Scurati e il professo