L’assemblea di Montepulciano

Primarie a inizio 2027. Il “correntone” avvisa: «I leader non bastano»

Daniela Preziosi
24 ottobre 2026 • 21:05
Segui Domani su Google

Accelera il programma. Resta il nodo Ucraina. Orlando: «L’alleanza costituzionale non è la sommatoria dei partiti». Taruffi: primarie divisive? Tutti siano responsabili  

Oggi le conclusioni di Schlein

MONTEPULCIANO – Una manina spiritosa ha deciso che la password del wi-fi dell’assemblea del Correntone Pd è «congresso2026». Uno scherzetto. Come dire: quel congresso che il partito ha rimandato all’ultima assemblea, si fa qui. C’è del vero: sotto il tendone dei giardini di Poggiofanti, a Montepulciano, colline senesi, i giorni di dibattito sono ben tre, gli interventi sono tanti, solo questo sabato 800 persone registrate, ci sono gli ospiti “esterni” (ilo scrittore Antonio Scurati e il professo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.