Nel Pd chi si ferma è perduta: Schlein e il no al «terzo nome»

Per la segretaria l’idea di ritirarsi dalla corsa non è mai esistita, lo dice chiaro già da marzo. Rinunciare al ruolo di punta la indebolirebbe anche nel partito. Il suo congresso sarà il voto

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Il terzo uomo è un film che non è mai andato in onda nel Nuovo cinema Nazareno. Per Elly Schlein l’idea di un «terzo nome» da scegliere con Giuseppe Conte, nell’ipotesi di fare entrambi un passo indietro per evitare lo scontro fratricida delle primarie, semplicemente non esiste. E non è mai esistita. Come quella di arretrare, di accontentarsi del ruolo della regista dell’alleanza, rinunciando a quello di prima punta. Tornando indietro nel tempo, Schlein lo ha detto fin dal 25 marzo, dopo la vitt