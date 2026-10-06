Conte e l’offerta alla leader dem di un passo indietro di entrambi

Nel Pd chi si ferma è perduta: Schlein e il no al «terzo nome»

Daniela Preziosi
06 ottobre 2026 • 20:53
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Per la segretaria l’idea di ritirarsi dalla corsa non è mai esistita, lo dice chiaro già da marzo. Rinunciare al ruolo di punta la indebolirebbe anche nel partito. Il suo congresso sarà il voto 

Il terzo uomo è un film che non è mai andato in onda nel Nuovo cinema Nazareno. Per Elly Schlein l’idea di un «terzo nome» da scegliere con Giuseppe Conte, nell’ipotesi di fare entrambi un passo indietro per evitare lo scontro fratricida delle primarie, semplicemente non esiste. E non è mai esistita. Come quella di arretrare, di accontentarsi del ruolo della regista dell’alleanza, rinunciando a quello di prima punta. Tornando indietro nel tempo, Schlein lo ha detto fin dal 25 marzo, dopo la vitt

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.