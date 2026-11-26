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Il tutti contro tutti nella manovra è fotografato dalla proposta di Fratelli d’Italia: finanziare una nuova versione di Opzione Donna usando parte del fondo di 850 milioni di euro che la Lega vuole spendere per la sperimentazione, nel 2027, di Quota 64. Riforma che Matteo Salvini ha promesso in ogni occasione utile. A parole i leader della maggioranza sono contenti per le trattative sulla finanziaria, nei fatti ogni partito rivendica le proprie bandiere. Addirittura provando a sfilare risorse pr