Chissà se sarà un semplice «scimmiottamento», come l’ha derubricato Ignazio La Russa, il raduno degli oltre duemila neofascisti che si ritroveranno dalle 20 a Milano, in piazzale Gorini, per il cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli.

Un appuntamento che ogni anno porta nel capoluogo lombardo, da tutta Italia, i militanti delle sigle dell’estrema destra e che, in una sorta di rivisitazione in salsa milanese di quanto succede a Roma per Acca Larentia, si concluderà con il rito del «presente» e con centinaia di braccia tese.

Ma l’anniversario della morte del militante del Fronte della gioventù aggredito da alcuni militanti di Avanguardia operaia il 13 marzo del 1975 e morto, dopo giorni di coma, il 29 aprile, è per la destra al governo un tentativo di «pacificazione nazionale». Per mettere da parte, una volta per tutte, le contrapposizioni ideologiche degli Anni di piombo.

Il videomessaggio di Meloni

«Tutti devono fare i conti con la sua storia». Anche Giorgia Meloni è intervenuta, con un videomessaggio inviato per un evento organizzato a Palazzo Lombardia, nel dibattito sull’anniversario della morte del militante del Fronte della gioventù, nella stessa formazione giovanile del Movimento sociale italiano in cui la premier ha militato da giovane. Un mese e mezzo fa il governo ha scelto di dedicargli un francobollo, «un simbolo per generazioni di militanti di destra e di tutta Italia. Per noi un gesto molto più che simbolico», ha spiegato la presidente del Consiglio, che ha aggiunto: «Oggi quella memoria inizia a essere più condivisa, nel tentativo di ricucire una ferita profonda che deve accomunare tutte le vittime dell’odio e della violenza politica».

Meloni aveva solo due anni quando Ramelli è stato ucciso, ma chi ha vissuto da protagonista, tra le file dell’estrema destra, gli anni in cui Milano era sconvolta dalla violenza politica è Ignazio La Russa, che è stato anche avvocato della famiglia Ramelli nel processo civile.

«Ricordare Sergio», per il presidente del Senato, «non è solo un atto di memoria, ma un impegno civile affinché il sacrificio di chi ha perso la vita in quegli anni non venga dimenticato e simili orrori non si ripetano più in futuro. A prescindere dal colore politico, rigettiamo con fermezza ogni forma di odio e violenza e ci impegnano per favorire una vera pacificazione nazionale».

La Russa ormai da anni si vede alle sole celebrazioni istituzionali, a cui partecipa stabilmente anche il sindaco di Milano Beppe Sala (mai, per ora, con la fascia tricolore), ma lo scorso anno al corteo neofascista era presente la sua collaboratrice, Roberta Capotosti, che ha partecipato al rito del «presente» senza però sfoggiare il saluto romano, a differenza di quanto avvenuto nel 2014.

La «memoria selettiva» della destra

Sergio Ramelli è stato ricordato da tutti i big di Fratelli d’Italia – da Bignami a Rampelli, da Mollicone a Montaruli – e l’anniversario della sua morte fa ormai parte del calendario civile della destra italiana. Ma da sinistra si alzano voci critiche della «memoria selettiva» dei partiti al governo: «Quella tragedia ha avuto giustizia in una aula di tribunale, a differenza di molte altre tragedie che riguardano tante e tanti altri giovani uccisi in quegli anni di cui non si conoscono ancora gli assassini. Sarebbe stato bello se si fosse fatto lo stesso omaggio a tutte le vittime di quegli anni», ha detto il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, elencando i tanti militanti di sinistra morti durante gli Anni di piombo e che, a distanza di anni, non hanno ancora avuto giustizia.

«Dal 1969 ricordiamo Cesare Pardini e Giuseppe Pinelli, l'anno dopo Saverio Saltarelli, poi ancora Franco Serantini e Mariano Lupo, nel '73 Roberto Franceschi, l'anno dopo Fabrizio Caruso e Adelchi Argata, l'anno dopo ancora Claudio Varallo, Giannino Zibecchi, Alberto Brasi, Alceste Campanile, ammazzato da Paolo Bellini, oggi condannato in secondo grado per la strage di Bologna, Pietro Bruno, Rodolfi Boschi, Gennaro Costantino, Iolanda Paladino, nel '76 Mario Salvi e Gaetano Amoroso, Luigi di Rosa, poi ancora Giorgiana Masi, Walter Rossi e Francesco Lorusso, Benedetto Petrone, nel '78 morirono Roberto Scialabba, Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, Peppino Impastato, Claudio Miccoli, Ivo Zini poi Ciro Principessa e infine il romano Valerio Verbano, per il quale sfilano ogni anno migliaia di giovani nella capitale. Molti uccisi per mano dei fascisti».

Il raduno neofascista

Più che sugli appuntamenti istituzionali e sul ricordo di un ragazzo di soli 15 anni ucciso dalla violenza politica degli anni Settanta, gli occhi sono tutti puntati su quello che è ormai diventato da anni un appuntamento fisso del neofascismo italiano, con i principali movimenti (Forza Nuova, Casapound, Lealtà e Azione, Veneto Fronte Skinheads, Comunità militante dei dodici raggi) che alle 20 si ritroveranno sotto l’unica esplicita sigla «I camerati».

Omaggio esteso, come nelle scorse edizioni, anche al consigliere del Movimento sociale italiano, Enrico Pedenovi, e al gerarca fascista Carlo Borsani. Nello stesso giorno – ma è solo una mera casualità – in cui nel 1945 Benito Mussolini è stato appeso a testa in già a piazzale Loreto.

La prima novità di quest’anno è la locandina di convocazione del raduno, che raffigura una runa Tyr, che è stata simbolo nazista della Gioventù hitleriana e delle SS, e una freccia nel fuoco, ricorrente nella simbologia dell’ultradestra, che si intreccia nel numero 50, come gli anni trascorsi dall’omicidio di Ramelli. Sono attesi oltre 2 mila militanti, più del doppio dello scorso anno.

Il corteo, da piazzale Gorini, arriverà in via Paladini, dove si trovava la casa di Ramelli e dove andrà in scena il rito del «presente» condito da centinaia di saluti romani che faranno inevitabilmente discutere, dopo le stesse scene che si sono già verificate qualche giorno fa a Dongo, nel luogo dove è stato ucciso 70 anni fa il duce del fascismo.

Il «presente» e i saluti romani

L’anniversario di quest’anno è anche il primo dopo l’assoluzione di 23 militanti che erano indagati proprio per le braccia tese sfoggiate durante le commemorazioni del 2019 per Ramelli. Nelle motivazioni della sentenza i giudici milanesi hanno scritto che il saluto romano e la «chiamata del presente», messi in scena «in concreto» da «circa mille» militanti neofascisti non costituivano «condotta potenzialmente idonea alla ricostituzione del partito fascista», ma hanno avuto «solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo di un giovane trucidato per le sue idee politiche».

Ma proprio nel giorno in cui si replicheranno quelle braccia tese, la procura di Milano ha scelto di presentare ricorso in appello contro la sentenza dello scorso 28 novembre.

Al di là delle motivazioni giuridiche, che hanno recepito la decisione della Cassazione del gennaio 2024 che ha stabilito che il saluto fascista non può essere considerato reato se fatto in contesti privati o commemorativi, per i militanti neofascisti quell’assoluzione non sarà altro che l’ennesimo lascia passare per sfilare indisturbati per le vie di una città che è medaglia d’oro al valore militare per il suo contributo durante la lotta partigiana e la Resistenza. Il tutto, come negli scorsi anni, sotto gli occhi delle forze dell’ordine.

