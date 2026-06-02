I limiti della visione

Meloni non è Fanfani. Perché al suo Piano Casa manca una vera strategia

Mila Spicola
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02 giugno 2026 • 16:57

Il governo vuole stanziare dieci miliardi di euro in dieci anni: circa 100mila alloggi popolari o a prezzi calmierati, attraverso il recupero del patrimonio pubblico esistente, social housing, edilizia convenzionata e attrazione di investimenti privati. Il confronto con il Piano Fanfani del dopoguerra serve a chiarire la differenza tra una politica della casa pensata come infrastruttura di uguaglianza e un intervento concepito come attenuazione del disagio

Il governo Meloni ha presentato il nuovo Piano Casa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio, come una risposta strutturale all’emergenza abitativa: dieci miliardi di euro in dieci anni, circa 100mila alloggi popolari o a prezzi calmierati, attraverso il recupero del patrimonio pubblico esistente, social housing, edilizia convenzionata e attrazione di investimenti privati. La formula è ambiziosa, ma i numeri e gli strumenti indicano una realtà più modesta. Una parte rilevante dell’intervent

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Mila Spicola
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Mila Spicola

Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.