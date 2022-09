Confermata la riduzione di un grado dei riscaldamenti e l’avvio della campagna pubblicitaria. Per quest’anno l’Italia e riuscita a sostituire con altro metano più o meno la metà delle forniture russe: 15 miliardi su 29 miliardi di metri cubi di gas. Con le misure messe in campo un risparmio di altri 5,3 miliardi di metri cubi, ma il ministero ammette: impossibile controllare

L’Italia non si può staccare da Mosca e il ministero della Transizione ecologica ha presentato il piano ufficiale di contenimento dei consumi di gas: sono state confermate tutte le misure antcipate, dalla riduzione di un grado dei riscaldamenti, con tetto a 19 gradi, e l’avvio della campagna pubblicitaria. Il risparmio su elettrodomestici e illuminazione domestica, sarà lasciato ai cittadini. Nessun razionamento del metano per le industrie, ma un maggiore utilizzo delle centrali a carbone per la produzione di energia elettrica.

La dipendenza

L’Italia è ancora lontana dall’affrancarsi da Mosca. In una tabella resa pubblica dal ministero viene messo nero su bianco che l’Italia, aumentando l’import di gas naturale liquido, via gasdotto dall’Algeria e dall’Azerbaigian (Tap) riesce a coprire 15 miliardi di metri cubi di gas rispetto ai 29 importati dalla Russia l’anno scorso. Con le misure messe in campo è previsto un risparmio di altri 5,3 miliardi di metri cubi, ma il ministero ammette: è impossibile controllare.

