Piantedosi dà i numeri su Schengen e migranti ma dimentica i morti

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«Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole: proseguiremo dritti su questa strada», ha scritto su Instagram la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando le immagini di un’operazione di rimpatrio. In questa gara tra chi ha controllato di più alle frontiere e chi ha respinto o rimpatriato più richiedenti asilo, si perde il soggetto di cui si sta parlando: migliaia di persone, con le loro st