Referendum, voto per sceglierei i presidenti di regione e elezioni amministrative. La campagna elettorale è finita. È stata una battaglia politica in cui anche il calcio e la seria A non sono state risparmiate, come ha raccontato Giulia Merlo sul Domani. Ma si sono distinti soprattutto alcuni leader di partito: Vincenzo De Luca e Matteo Salvini, su tutti, e Giorgia Meloni. Qui una carrellata delle loro performance migliori. Spero che San Gennaro ci aiuti a trovare più sicurezza e lavoro, sono le due emergenze di questa regione», ha dichiarato il governatore uscente e ricandidato, Vincenzo De Luca in piena campagna elettorale.

«Alle chiacchiere degli altri rispondiamo con i fatti, anzi molte volte sono miracoli», ha detto il presidente della regione Campania, durante un incontro elettorale.

Matteo Salvini ha risposto a De Luca invocando la religione in ogni suo comizio, rispolverando un grande classico della sua narrazione: il rosario, che bacia sul palco in piazza Matteotti a Napoli.

A Torre del Greco il leader della Lega ha ricevuto in regalo il rosario, che ha mostrato anche ai contestatori.

Giorgia Meloni stuzzica i palati fini e prova a convincere i campani a votare centrodestra indossando i panni della pizzaiola e proponendo una nuova pizza: la pizza Giorgia.

