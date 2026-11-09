Aggiornamenti fermi a gennaio

Poca trasparenza, Palazzo Chigi non pubblica le novità negli staff

Stefano Iannaccone
09 novembre 2026 • 06:00
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Le tabelle sui consulenti non vengono aggiornate da quasi un anno. Gli organigrammi risultano fermi nonostante alcuni cambiamenti come quello di Bartolozzi arrivata come consulente del ministro Foti

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Palazzo Chigi nell’era del governo Meloni non brilla proprio per trasparenza, che pure sarebbe prescritta per legge. L’aggiornamento delle pagine per riportare cambiamenti o integrazioni negli staff resta una delle grandi pecche. Le tabelle della composizione degli uffici di diretta collaborazione della presidenza del Consiglio sono ferme addirittura a 10 mesi fa, esattamente al 7 gennaio 2026. Nessuna nuova informazione. Tanto per fare un esempio, tra i collaboratori (in questo caso a titolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.