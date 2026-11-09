Poca trasparenza, Palazzo Chigi non pubblica le novità negli staff

Le tabelle sui consulenti non vengono aggiornate da quasi un anno. Gli organigrammi risultano fermi nonostante alcuni cambiamenti come quello di Bartolozzi arrivata come consulente del ministro Foti
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Palazzo Chigi nell’era del governo Meloni non brilla proprio per trasparenza, che pure sarebbe prescritta per legge. L’aggiornamento delle pagine per riportare cambiamenti o integrazioni negli staff resta una delle grandi pecche. Le tabelle della composizione degli uffici di diretta collaborazione della presidenza del Consiglio sono ferme addirittura a 10 mesi fa, esattamente al 7 gennaio 2026. Nessuna nuova informazione. Tanto per fare un esempio, tra i collaboratori (in questo caso a titolo