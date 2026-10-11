I ministeri hanno speso 2 milioni in pochi mesi

Podcast, pubblicità e social: i ministri si preparano al voto

Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone
11 ottobre 2026 • 07:00
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Fa breccia l’appello lanciato da Meloni a comunicare meglio le attività svolte dal governo in questi anni. Alla Famiglia speso mezzo milione. Musumeci si fa l’opuscolo, Mantovano si promuove a San Patrignano 

Podcast per raccontare agli italiani cosa ha fatto il governo per le famiglie. Una nuova narrazione attraverso l’immagine social e il lancio di spot ad hoc. Con uno scopo: la promozione dell’orticello governativo. In questo mare magnum naviga la comunicazione governativa di fine legislatura. Per un costo complessivo, tra vari affidamenti, che supera i 2 milioni di euro. Lo aveva chiesto in prima persona Giorgia Meloni: bisogna comunicare meglio. Ci sono le elezioni in vista. E avere le leve del

Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone
Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone
Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.