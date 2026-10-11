Podcast, pubblicità e social: i ministri si preparano al voto

true false

Podcast per raccontare agli italiani cosa ha fatto il governo per le famiglie. Una nuova narrazione attraverso l’immagine social e il lancio di spot ad hoc. Con uno scopo: la promozione dell’orticello governativo. In questo mare magnum naviga la comunicazione governativa di fine legislatura. Per un costo complessivo, tra vari affidamenti, che supera i 2 milioni di euro. Lo aveva chiesto in prima persona Giorgia Meloni: bisogna comunicare meglio. Ci sono le elezioni in vista. E avere le leve del