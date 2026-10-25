Poltrona continua, la destra prende i parchi in Abruzzo

Al Parco della Majella è stato confermato Lucio Zazzara, candidato alle regionali in Abruzzo nella lista del presidente Marsilio. Al Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, arriva il sindaco Federico, di Forza Italia, come il ministro Pichetto Fratin

true false

Gli enti parco continuano a essere terra di conquista della destra con la firma del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Il focus è ora l’Abruzzo. Al Parco della Majella è stato confermato Lucio Zazzara, nominato per la prima volta nel 2019 dall’allora ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (5 Stelle). Zazzara nel frattempo ha cementato il rapporto con il centrodestra: nel 2024 si è candidato alle regionali nella lista Marsilio, candidato meloniano alla presidenza. Il seggio non è scattato, m