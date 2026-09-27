Poltrone e infornate: un milione di spesa in più dal decreto Pa

Grazie all’emendamento della maggioranza, al decreto Pa, la Covip, guidata da Mario Pepe, voluto dalla Lega, avrà anche un un segretario generale. Per un costo di 360mila euro all’anno. Al Mef stabilizzata la cabina di regia sui mercati di capitali
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Una cabina di regia è per sempre con costo di 590mila euro in due anni. Al ministero dell’Economia arriva l’infornata con la stabilizzazione della struttura tecnica istituita, temporaneamente, nel 2025. La cabina di regia era stata introdotta come mezzo per la «valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali» e ora, grazie a un emendamento della maggioranza al decreto Pa in esame alla Camera, alcuni componenti entrano a far parte a tempo pieno e indeterminato degli uffici del Mef. Durante l’i