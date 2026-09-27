Poltrone e infornate: un milione di spesa in più dal decreto Pa

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Una cabina di regia è per sempre con costo di 590mila euro in due anni. Al ministero dell’Economia arriva l’infornata con la stabilizzazione della struttura tecnica istituita, temporaneamente, nel 2025. La cabina di regia era stata introdotta come mezzo per la «valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali» e ora, grazie a un emendamento della maggioranza al decreto Pa in esame alla Camera, alcuni componenti entrano a far parte a tempo pieno e indeterminato degli uffici del Mef. Durante l’i