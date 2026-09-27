Tra Covip e ministero dell’Economia

Poltrone e infornate: un milione di spesa in più dal decreto Pa

Stefano Iannaccone
27 settembre 2026 • 23:50
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Grazie all’emendamento della maggioranza, al decreto Pa, la Covip, guidata da Mario Pepe, voluto dalla Lega, avrà anche un un segretario generale. Per un costo di 360mila euro all’anno. Al Mef stabilizzata la cabina di regia sui mercati di capitali

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Una cabina di regia è per sempre con costo di 590mila euro in due anni. Al ministero dell’Economia arriva l’infornata con la stabilizzazione della struttura tecnica istituita, temporaneamente, nel 2025. La cabina di regia era stata introdotta come mezzo per la «valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali» e ora, grazie a un emendamento della maggioranza al decreto Pa in esame alla Camera, alcuni componenti entrano a far parte a tempo pieno e indeterminato degli uffici del Mef. Durante l’i

Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.