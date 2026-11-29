Fazzolari ha ottenuto la conferma dell’ad Levi a Cdp Venture Capital, Lollobrigida ha piazzato Borriello. Ad Amco il sottosegretario ha trovato posto a Gemignani, l’avvocata di Bignami nel cda di Ferrovie

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Capi di gabinetto, stretti collaboratori, dirigenti d’area e fedelissimi: le ultime caselle delle società partecipate sono state riempite nei quattro anni di governo Meloni. Altre posizioni possono essere coperte all’ultimo miglio della legislatura. Fratelli d’Italia sta concludendo la grande abbuffata, lasciando le briciole a Lega e Forza Italia. Le filiere sono due, in parte distinte, ma che spesso si intrecciano: il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari fa e disfa, affidandosi al suo capo