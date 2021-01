«Si tratta di una violazione del contratto di servizio Rai, se non smentiscono Domani sarò costretto a fare un’interrogazione parlamentare» dice Michele Anzaldi, deputato della commissione Vigilanza Rai. Massimo Osanna, direttore del Parco archeologico di Pompei e alla guida della Direzione dei musei dei ministero dei beni culturali, ha a lungo trattato con la Rai per un documentario su Pompei, ma alla fine la tv di stato si è sfilata. La Francia ha così prodotto il documentario sugli scavi che ha di recente visto l’annuncio della nuova scoperta di un termopolio. Gli esiti si sono visti su Rai2 il 27 dicembre con un ottimo successo di pubblico.

Osanna ha detto: «Non è nel mio costume mettermi di traverso, abbiamo fatto collaborazioni con tutti, la Rai non ha fatto alcuna proposta scritta. Non ho memoria di incontri, ma non è arrivata alcuna richiesta a cui non abbiamo dato seguito».

La reazione

La denuncia del direttore dei musei Italiani ed ex direttore del parco archeologico di Pompei, ha scritto su Facebook Anzaldi, è gravissima: «Alla Rai era stato offerto di produrlo e realizzarlo, ma il servizio pubblico avrebbe rifiutato e la produzione è stata quindi affidata ai francesi. È davvero andata così? La Corte dei Conti e l’Agcom aprano subito un’istruttoria, saremmo di fronte ad una violazione serissima del Contratto di Servizio: se la Rai non realizza prodotti del genere, i due miliardi di canone a che servono? Chi ha deciso di regalare ai francesi una produzione venduta in tutto il mondo?». Pagando inoltre i diritti per trasmetterlo.

Se viale Mazzini avesse realmente rifiutato la disponibilità avanzata dal soprintendente Osanna, al quale il servizio pubblico avrebbe risposto «di “non avere gli strumenti” per un prodotto di qualità sugli scavi» L’amministratore delegato Fabrizio Salini e il Cda «dovrebbero dare immediate spiegazioni, prima che arrivi la magistratura contabile».

© Riproduzione riservata