Portavoce di Rixi e capo in Ansfisa: Sciortino non lascia e raddoppia

Da luglio è capo ufficio stampa dell’Ansfisa, che vigila sulle infrastrutture, ma non ha lasciato il ruolo di portavoce del numero due al ministero delle Infrastrutture
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Capo ufficio stampa nell’agenzia indipendente che vigila sulla sicurezza delle infrastrutture, Ansfisa, e portavoce del viceministro delle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi. Giuseppe Maria Sciortino, giornalista ligure con varie esperienze nelle emittenti locali, ha maturato il doppio incarico dallo scorso luglio, facendo sollevare perplessità sulle ragioni di opportunità. L’agenzia nasce come organismo indipendente dalla politica, anche se la nomina del direttore, Domenico Capomolla, è p