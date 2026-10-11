Porto di Napoli: comunicazione alla srl amica dei leghisti

La BePop, agenzia da sempre vicina alla Lega, ha ottenuto un affidamento da 70mila euro dall’Autorità portuale di Napoli e Salerno, guidata da Eliseo Cuccaro. Nominato dal ministro Salvini e vicino al deputato leghista Zinzi

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Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità portuale del mar Tirreno centrale (Napoli e Salerno), fa felice l’agenzia di comunicazione vicina al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Con la delibera n.156 del 2026 Cuccaro, molto legato al coordinatore e deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi (nella foto), al punto di essere presente a tutti gli eventi del Carroccio in Campania, ha scelto la società BePop, agenzia con sede a Napoli, per un’attività di consulenza istituzionale. Il conto è di 7