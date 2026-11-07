Povertà, disuguaglianze e clima. L’agenda per la prossima legislatura passa da qui

Sono le sfide intorno a cui costruire il racconto e il confronto con i cittadini nella prossima campagna elettorale. Girando l’Italia per raccontare dove si pensa di intervenire e cosa si vuole fare per gli asili, la casa, le bollette e l’accesso all’acqua, i treni e gli autobus
Al campo largo non mancano solo un leader e un programma, manca soprattutto un progetto da raccontare per convincere le persone che il futuro è ancora tutto da scrivere. Per combattere il pessimismo serve molto di più della somma di proposte e richieste che verranno fuori dal fantomatico tavolo a cui si troveranno sedute le componenti dell’opposizione. Ci vuole qualcosa che porti le persone a credere che valga la pena dare fiducia, andare a votare perché qui c’è la risposta o almeno la volontà d