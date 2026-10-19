Prestito oneroso: Sbardella “siculo” costa 70mila euro

L’operazione parlamentare con il passaggio di Luca Sbardella da Fratelli d’Italia a Sud chiama Nord ha anche un costo: i 70mila euro all’anno che la Camera versa ai gruppi per ogni deputato iscritto
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Nel calcio sarebbe definito un “prestito oneroso”. Con un costo anche impegnativo di circa 70mila euro. Ma per Fratelli d’Italia è un investimento per il futuro. Pur di reclutare Cateno De Luca, il partito di Giorgia Meloni ha dato un proprio deputato, Luca Sbardella, al Sud chiama Nord, creatura politica del sindaco di Taormina. Il motivo? Garantire la formazione di una componente parlamentare alla Camera (occorrono almeno tre deputati, oltre a Francesco Gallo e Manlio Messina, ex FdI, fuoriusc