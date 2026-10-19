Prestito oneroso: Sbardella “siculo” costa 70mila euro

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Nel calcio sarebbe definito un “prestito oneroso”. Con un costo anche impegnativo di circa 70mila euro. Ma per Fratelli d’Italia è un investimento per il futuro. Pur di reclutare Cateno De Luca, il partito di Giorgia Meloni ha dato un proprio deputato, Luca Sbardella, al Sud chiama Nord, creatura politica del sindaco di Taormina. Il motivo? Garantire la formazione di una componente parlamentare alla Camera (occorrono almeno tre deputati, oltre a Francesco Gallo e Manlio Messina, ex FdI, fuoriusc