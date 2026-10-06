price cap prosciugato

L’inganno del governo, il gasolio sale di nuovo e supera il tetto di Eni

Stefano Iannaccone
06 ottobre 2026 • 20:20
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Alle stazioni di servizio dell’Eni il diesel è aumentato di 6 centesimi. Stallo sulle accise mobili promesse da Meloni, Palazzo Chigi e Mef sono nel pallone 

Un pasticcio tipico del governo Meloni, che fa scattare un nuovo aumento del costo del gasolio. La situazione è «esplosa in mano», come si raccontava negli ambienti della maggioranza, ma solo perché nessuno a Palazzo Chigi e al ministero dell’Economia ha pensato alla scadenza dello sconto sulle accise sul gasolio. Così delle due l’una: o si tratta di una disattenzione (e sarebbe inconcepibile) o di una scelta voluta, che si puntava a far passare sottotraccia. Missione impossibile: la strategia d

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.