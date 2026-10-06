L’inganno del governo, il gasolio sale di nuovo e supera il tetto di Eni

Alle stazioni di servizio dell’Eni il diesel è aumentato di 6 centesimi. Stallo sulle accise mobili promesse da Meloni, Palazzo Chigi e Mef sono nel pallone

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Un pasticcio tipico del governo Meloni, che fa scattare un nuovo aumento del costo del gasolio. La situazione è «esplosa in mano», come si raccontava negli ambienti della maggioranza, ma solo perché nessuno a Palazzo Chigi e al ministero dell’Economia ha pensato alla scadenza dello sconto sulle accise sul gasolio. Così delle due l’una: o si tratta di una disattenzione (e sarebbe inconcepibile) o di una scelta voluta, che si puntava a far passare sottotraccia. Missione impossibile: la strategia d