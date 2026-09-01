Italia

La prima donna presidente si dimentica di tutte le altre

Marika Ikonomu
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01 settembre 2026 • 07:00

Meloni ha raggiunto un traguardo storico, ma è intervenuta solo sul piano repressivo. Il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi d’Europa e mancano politiche di welfare  

Non basta essere la prima presidente del Consiglio per fare politiche a favore delle donne e promuovere i loro diritti. È quanto ripetono dall’inizio del governo Meloni, che il 4 settembre festeggerà a Bari il suo primato di longevità, i movimenti femministi e le associazioni attive nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Quattro anni dopo, l’Italia è tra i paesi europei con il più basso tasso di occupazione femminile, dove non esiste il congedo parentale paritario, meno di un impr

Marika Ikonomu
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Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali