La prima donna presidente si dimentica di tutte le altre

Meloni ha raggiunto un traguardo storico, ma è intervenuta solo sul piano repressivo. Il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi d’Europa e mancano politiche di welfare
Non basta essere la prima presidente del Consiglio per fare politiche a favore delle donne e promuovere i loro diritti. È quanto ripetono dall’inizio del governo Meloni, che il 4 settembre festeggerà a Bari il suo primato di longevità, i movimenti femministi e le associazioni attive nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Quattro anni dopo, l’Italia è tra i paesi europei con il più basso tasso di occupazione femminile, dove non esiste il congedo parentale paritario, meno di un impr