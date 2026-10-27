Primarie, è Onorato il terzo incomodo (benedetto da Conte)

L’assessore romano prepara la corsa per contare la sua lista civica. Se i nomi sono più di due per Schlein il ballottaggio è indispensabile

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Goffredo Bettini, fondatore del Pd, patriarca del governo giallorosso e oggi il dem più ascoltato da Giuseppe Conte, riceve dall’AdnKronos la domanda che apre la conta dei grandi elettori delle primarie: Schlein o Conte? Nella risposta, prima dispensa miele per tutti: lei «ha tutte le possibilità di vincere contro la Meloni: è donna, è capo di un grande partito», lui «ha un profilo di governo, persino di statista perché ha governato con noi salvando l’Italia». In coda però distilla una goccia am