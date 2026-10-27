i gazebo saranno a febbraio 2027

Primarie, è Onorato il terzo incomodo (benedetto da Conte)

Daniela Preziosi
27 ottobre 2026 • 20:21
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L’assessore romano prepara la corsa per contare la sua lista civica. Se i nomi sono più di due per Schlein il ballottaggio è indispensabile

Goffredo Bettini, fondatore del Pd, patriarca del governo giallorosso e oggi il dem più ascoltato da Giuseppe Conte, riceve dall’AdnKronos la domanda che apre la conta dei grandi elettori delle primarie: Schlein o Conte? Nella risposta, prima dispensa miele per tutti: lei «ha tutte le possibilità di vincere contro la Meloni: è donna, è capo di un grande partito», lui «ha un profilo di governo, persino di statista perché ha governato con noi salvando l’Italia». In coda però distilla una goccia am

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.