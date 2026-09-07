Processo all’urbanistica, i fantasmi di Milano al voto

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La strada è uno slalom tra i cantieri. Gli operai con la pettorina catarifrangente lavorano a ritmo serrato. Gru, macchine escavatrici, secchi ricolmi di calcestruzzo. E sui cartelloni attaccati alle transenne le immagini di quello che sarà: ancora grattacieli in grado di sovrastare la città che per i pm titolari dei fascicoli sulla gestione dell’urbanistica è stata nel corso del tempo «svilita a merce da saccheggiare». Siamo a Milano ed è qui – nella città dove i temi dello sviluppo edilizio e