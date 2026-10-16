i limiti dell’indagine di Caltanissetta

L’antimafia tra faide e revisionismi: “Giustiziata” una generazione di pm

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
16 ottobre 2026 • 07:00
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Un’operazione che ha rigirato (e abilmente shakerato) le vicende di mafia e dell'antimafia degli ultimi 30 anni consegnandoci un'altra descrizione dei fatti, un susseguirsi di avvenimenti "aggiustati” in modo tale da costruire una verità per blindarla dentro relazioni parlamentari e atti giudiziari

È una resa dei conti, uno scontro che passa attraverso regolamenti politici e giudiziari, antichi risentimenti personali, faide istituzionali, legami segreti. Così hanno girato e rigirato (e abilmente shakerato) le vicende di mafia e dell’antimafia degli ultimi trent’anni consegnandoci un’altra descrizione dei fatti, un susseguirsi di avvenimenti “aggiustati” in modo tale da costruire una verità per blindarla dentro relazioni parlamentari e atti giudiziari in perfetta e sospetta sintonia fra lor

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

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