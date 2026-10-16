L’antimafia tra faide e revisionismi: “Giustiziata” una generazione di pm

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Un’operazione che ha rigirato (e abilmente shakerato) le vicende di mafia e dell'antimafia degli ultimi 30 anni consegnandoci un'altra descrizione dei fatti, un susseguirsi di avvenimenti "aggiustati” in modo tale da costruire una verità per blindarla dentro relazioni parlamentari e atti giudiziari

È una resa dei conti, uno scontro che passa attraverso regolamenti politici e giudiziari, antichi risentimenti personali, faide istituzionali, legami segreti. Così hanno girato e rigirato (e abilmente shakerato) le vicende di mafia e dell’antimafia degli ultimi trent’anni consegnandoci un’altra descrizione dei fatti, un susseguirsi di avvenimenti “aggiustati” in modo tale da costruire una verità per blindarla dentro relazioni parlamentari e atti giudiziari in perfetta e sospetta sintonia fra lor