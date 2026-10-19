La road map del centrosinistra

Programma «subito», ma Schlein deve aspettare il centro

Daniela Preziosi
19 ottobre 2026 • 20:56
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La leader Pd detta i tempi, aspetta gli alleati preziosi sull’Ucraina. Così la manifestazione proposta da Avs è utile. Per non stare fermi 

L’alleanza deve percorrere «l’ultimo miglio» prima della corsa per le politiche, ha spiegato domenica Elly Schlein all’assemblea Pd, spargendo a piene mani dosi di ottimismo ai suoi. Ma «l’ultimo miglio» è un percorso zeppo di incognite. Intanto, per le prossime ore, bisognerà capire se le manifestazioni degli studenti nelle città di tutta Europa o, meglio, le immancabili scie di scontri di piazza su cui la destra soffia – a Palazzo Chigi lunedì 19 ottobre si è discusso di un nuovo decreto Sicur

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.