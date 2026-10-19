Programma «subito», ma Schlein deve aspettare il centro

La leader Pd detta i tempi, aspetta gli alleati preziosi sull’Ucraina. Così la manifestazione proposta da Avs è utile. Per non stare fermi

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L’alleanza deve percorrere «l’ultimo miglio» prima della corsa per le politiche, ha spiegato domenica Elly Schlein all’assemblea Pd, spargendo a piene mani dosi di ottimismo ai suoi. Ma «l’ultimo miglio» è un percorso zeppo di incognite. Intanto, per le prossime ore, bisognerà capire se le manifestazioni degli studenti nelle città di tutta Europa o, meglio, le immancabili scie di scontri di piazza su cui la destra soffia – a Palazzo Chigi lunedì 19 ottobre si è discusso di un nuovo decreto Sicur