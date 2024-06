Un diluvio social di card con “scrivi Giorgia” perché “con Giorgia cambia l’Europa”. Una sequenza di inserzioni che hanno provato a raggiungere gli italiani: Fratelli d’Italia ha speso 174mila euro sui social di Meta, in campagna elettorale. Il partito della presidente del Consiglio non conosce rivali su questo punto.

Una media di quasi 6mila euro al giorno per spingere le card della leader di FdI, ma anche alcuni video realizzati in queste settimane. L’investimento massiccio è frutto di una certa paura per un possibile risultato elettorale negativo, che ha nettamente staccato la concorrenza. La geografia degli investimenti fa capire dove Giorgia Meloni abbia concentrato la comunicazione elettorale: Lombardia, Lazio e Sicilia sono le regioni scelte per far arrivare agli utenti dei social le inserzioni.

Il Pd e la spesa social

Certo, anche il Partito democratico ha spinto molto sulla comunicazione digitale, ormai imprescindibile per ogni campagna elettorale. La spesa è stata decisamente inferiore, attestata a 60mila euro: sono 100mila in meno rispetto al principale partito del centrodestra. Nulla di nuovo, comunque, sotto il cielo dei contenuti: il Pd ha promosso le cartoline con gli slogan standard tipo «Insieme per l’Europa che vogliamo» ma anche il ritorno su alcuni cavalli di battaglia, in primis il salario minimo e la sanità.

A fianco dell’investimento del partito, la segretaria dem, Elly Schlein, ha speso 33mila euro per la promozione dei post sulla pagina personale, veicolando una serie di video così come delle informazioni pratiche sulle modalità di votazione. Al vecchio fac-simile cartaceo, insomma, si affianca il vademecum digitale.

Il libro di Salvini

A completare il podio delle spese social del partito c’è la Lega per Salvini premier, che ha sempre usato le card come strumento della vecchia Bestia, la macchina propagandistica messa in moto dall’ex guru salviniano, Luca Morisi. Le casse leghiste, un po’ in affanno, hanno costretto a stringere un po’ la cinghia con un esborso di 47mila euro, rilanciando le presentazioni del libro di Matteo Salvini, Controvento, diventato volano della propaganda elettorale.

Il vicepremier, invece, ha limitato gli investimenti sulla propria pagina con la somma complessiva di 6mila euro. Del resto, non è personalmente candidato alle europee, ha preferito spingere sull’acceleratore attraverso il partito che ha dato visibilità alla sua ultima fatica letteraria. Nel centrodestra, Forza Italia è stata la forza politica più parsimoniosa: negli ultimi 30 giorni ha speso meno di 13mila euro in totale. Nemmeno 500 euro al giorno. Un’attenzione legata alla difficoltà a reperire risorse dopo la morte del fondatore Silvio Berlusconi. Il segretario Antonio Tajani ha prediletto una comunicazione più vecchio stampo. Sulla sua pagina non ha messo nemmeno un euro.

Stati Uniti di Renzi

Chi invece ha investito più di tutti sull’immagine personale è Matteo Renzi, candidato con la lista Stati Uniti d’Europa: in un mese ha sborsato 53mila euro sulla pagina personale, anche se il costo è finito sulle spalle di Italia viva che ha appunto aderito al progetto unitario con +Europa.

Anche il partito di Emma Bonino e Riccardo Magi ha puntato parecchio sui canali social: l’esborso è stato di circa 46mila euro, quasi sugli stessi livelli della Lega. Del resto le Europee sono un appuntamento cruciale per +Eu.

Una delle sorprese dal punto di vista della campagna social è Giuseppe Conte, che facendo leva sul Movimento 5 Stelle, ha speso poco meno di 39mila euro nell’ultimo mese.

La novità è rappresentata dal fatto che prima i pentastellati puntavano sulla viralità, evitando di spendere per la promozione dei messaggi. Tra i singoli candidati, infine, spicca la spesa di Stefano Bonaccini, il presidente della regione Emilia-Romagna che punta a mettere piede nell’Europarlamento: ha messo mano al portafogli con 30mila euro in un mese. Qualche migliaio di euro in meno, invece, è stato speso dal leghista Angelo Ciocca, europarlamentare uscente che si è autodefinito il «Brad Pitt della politica». Del resto questo tipo di battute garantiscono visibilità aggiuntive. A costo zero.

Eunicorn, il nostro podcast sulle elezioni europee

© Riproduzione riservata