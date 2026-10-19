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I tir del Sud spaccano l’Italia: il caro gasolio piega i “piccoli”

Stefano Iannaccone
19 ottobre 2026 • 20:39
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Le piccole imprese dell’autotrasporto nel Meridione sono le più colpite dal caro gasolio. La premier si barrica nel vertice di Palazzo Chigi per studiare le misure della manovra  

Il governo è confuso, con poche risorse e ancora meno idee. E la rivolta dei piccoli autotrasportatori e agricoltori smaschera la propaganda della destra. Le immagini contrastano: da un lato Giorgia Meloni che convoca un vertice del governo a Palazzo Chigi, insieme ai vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e al leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, con lo scopo di definire i contenuti della legge di Bilancio. Dall’altro il paese reale, stre

Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.