I tir del Sud spaccano l’Italia: il caro gasolio piega i “piccoli”

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Il governo è confuso, con poche risorse e ancora meno idee. E la rivolta dei piccoli autotrasportatori e agricoltori smaschera la propaganda della destra. Le immagini contrastano: da un lato Giorgia Meloni che convoca un vertice del governo a Palazzo Chigi, insieme ai vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e al leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, con lo scopo di definire i contenuti della legge di Bilancio. Dall’altro il paese reale, stre