L’intervista

Provenzano (Pd): «Per copiare Vannacci Meloni diserta l’Onu e fa guerra ai bambini»

Daniela Preziosi
25 settembre 2026 • 07:00
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Il deputato dem, responsabile Esteri del partito, è tornato da New York, dov’è stato con una delegazione parlamentare all’assemblea del Palazzo di Vetro: «L’unica urgenza della presidente del Consiglio è andare dietro al generale. I grandi leader europei hanno parlato alle Nazioni unite, lei no»

La presidente del Consiglio non va all’Assemblea dell’Onu, resta in Italia e si precipita a fare un decreto per imporre i tetti per bambini stranieri nelle classi. Un decreto urgente. «Perché l’unica urgenza di Giorgia Meloni è inseguire Roberto Vannacci». Peppe Provenzano, responsabile Esteri Pd, è tornato da New York, dov’è stato con una delegazione parlamentare all’assemblea del Palazzo di Vetro. Meloni non c’era, aveva altri impegni: la Fashion week di Milano, un’ospitata da Bruno Vespa e il

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.