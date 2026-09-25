Provenzano (Pd): «Per copiare Vannacci Meloni diserta l’Onu e fa guerra ai bambini»

Il deputato dem, responsabile Esteri del partito, è tornato da New York, dov’è stato con una delegazione parlamentare all’assemblea del Palazzo di Vetro: «L’unica urgenza della presidente del Consiglio è andare dietro al generale. I grandi leader europei hanno parlato alle Nazioni unite, lei no»

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La presidente del Consiglio non va all’Assemblea dell’Onu, resta in Italia e si precipita a fare un decreto per imporre i tetti per bambini stranieri nelle classi. Un decreto urgente. «Perché l’unica urgenza di Giorgia Meloni è inseguire Roberto Vannacci». Peppe Provenzano, responsabile Esteri Pd, è tornato da New York, dov’è stato con una delegazione parlamentare all’assemblea del Palazzo di Vetro. Meloni non c’era, aveva altri impegni: la Fashion week di Milano, un’ospitata da Bruno Vespa e il