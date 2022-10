Ignazio La Russa ora siede sulla poltrona da presidente del Senato, ma Licia Ronzulli (di Forza Italia) e i parlamentari vicini a lei hanno provato a impedirlo, senza riuscirci. Ma c’è un precedente che risale all'estate del 2021, quando i due litigavano pubblicamente per un’altra “poltrona”.

Solo che in quel caso era un posto in prima fila, alla presentazione di Luca Bernardo come candidato sindaco della coalizione di centrodestra a Milano. Mentre la coalizione diceva pubblicamente di essere unita, Giorgia Meloni disertava l’incontro.

A rendere evidenti le divisioni, come testimoniato dal video, il litigio fra La Russa e Ronzulli. Quest’ultima ha reclamato il posto in prima fila, per sedersi lì dove avrebbe dovuto esserci Meloni. La Russa ha reagito, spiegando di non sopportare la «mania di esibirsi da parte di Forza Italia, che aveva già quattro dei suoi in prima fila». Ora, a distanza di poco più di un anno, la vendetta non è riuscita a palazzo Madama.

