La notte non sembra aver portato consiglio in Forza Italia per l’elezione del nuovo presidente del Senato. Licia Ronzulli, arrivata di buon ora in Senato e con il sorriso smagliante, potrebbe aver deciso di dare un segnale forte a Fratelli d’Italia e alla leader Giorgia Meloni, orientando i suoi, una decina di senatori, a non votare il candidato del centrodestra Ignazio La Russa di FdI. Il partito, per evitare incidenti (il voto di oggi è segreto), potrebbe optare per la scheda bianca al primo scrutinio. Se la Lega ha fatto un passo indietro, con il candidato Roberto Calderoli che ha ritirato la sua candidatura, ora i problemi vengono dal partito di Silvio Berlusconi.

Evidentemente l’offerta fatta ieri da Giorgia Meloni non è stata considerata sufficiente dal gruppo ristretto di FI e men che meno da Ronzulli, su cui pesa ancora il veto a qualsiasi dicastero imposto dalla leader di FdI. Ronzulli, però, non sembra disposta a farsi mettere da parte ed è pronta ad aprire un problema politico sulla sua bocciatura a ministra della Salute.

Tra i senatori di Fratelli d’Italia, a ridosso dell’inizio della prima seduta della XIX Legislatura, girava una risposta rivolta a chi chiedeva se l’accordo su La Russa fosse chiuso: «Prudenza».

Se nelle prime ore l’ipotesi era che Forza Italia facesse mancare qualche voto come segnale, ora la spaccatura potrebbe produrre un profluvio di schede bianche e il voto rinviato a domani.

Il regolamento del Senato, infatti, prevede che il presidente debba essere eletto a maggioranza assoluta dei membri in prima chiama e se ciò non avviene la seduta viene rinviata al giorno successivo.

In aula sono iniziate le votazioni, dopo la riunione della Giunta per il regolamento.

