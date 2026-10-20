Le interlocuzioni fra Colle e palazzo Chigi

No allo Stato di polizia, Mattarella corregge il decreto-propaganda

Daniela Preziosi
20 ottobre 2026 • 21:09Aggiornato, 20 ottobre 2026 • 21:12
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Fermata l’idea di affidare all’esercito compiti di polizia giudiziaria. Incertezze sul fermo ai minori. Le dodici fatiche del presidente

Nel tardo pomeriggio dalle agenzie arriva la notizia che, una volta cancellata dal testo al vaglio del Consiglio dei ministri la possibilità di dare compiti di polizia giudiziaria ai militari, dal Quirinale sarebbe arrivato il «via libera» all’ennesimo decreto Sicurezza, l’ottavo. Quel «via libera» però è espressione che irrita non poco gli inquilini del Colle, a partire dal più alto. Dopo due giorni di quelle che nel vocabolario della prassi istituzionali si chiamano «interlocuzioni», e che in

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.