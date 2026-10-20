No allo Stato di polizia, Mattarella corregge il decreto-propaganda

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Nel tardo pomeriggio dalle agenzie arriva la notizia che, una volta cancellata dal testo al vaglio del Consiglio dei ministri la possibilità di dare compiti di polizia giudiziaria ai militari, dal Quirinale sarebbe arrivato il «via libera» all’ennesimo decreto Sicurezza, l’ottavo. Quel «via libera» però è espressione che irrita non poco gli inquilini del Colle, a partire dal più alto. Dopo due giorni di quelle che nel vocabolario della prassi istituzionali si chiamano «interlocuzioni», e che in