La ricerca dell’egemonia culturale è fallita e i meloniani in azienda sono stati abbandonati dalla politica. Non si contano tensioni e ripicche, conduttori e direttori che si sfidano, redazioni in polemica
«Profonda consapevolezza che quanto Augias ha dato al servizio pubblico resta un patrimonio comune». La miglior definizione della nostalgia che provoca il progressivo impoverimento della Rai l’ha data l’azienda stessa nella nota di condoglianze per la morte del giornalista che nella tv di Stato ha passato più di sessant’anni. Non c’è nessun teatro delle Vittorie da offrire alla famiglia Augias per la camera ardente, non si ripeteranno le immagini di quando è morto Pippo Baudo. Quando nel 2023 ha