Il direttore di Rai sport ha rimesso il proprio mandato, lascerà alla fine delle Olimpiadi. Il direttore era finito al centro delle polemiche dopo la sua telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La scelta di avocare a sé l’incarico e poi non prendersi la responsabilità della sua decisione ha provocato lo sciopero dei giornalisti di Rai sport e del resto della Rai

Da fonti Rai filtra che il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, avrebbe rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano–Cortina.

A dirigere Rai sport ad interim sarà Marco Lollobrigida.

Il direttore del canale sportivo era finito al centro delle polemiche dopo la sua disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: gaffe e scivoloni che hanno portato a scrivere di lui anche la stampa internazionale. In un primo momento il direttore è stato convocato dall’amministratore delegato, che aveva chiesto un'«assunzione di responsabilità», ma non si era parlato di dimissioni.

La telecronaca della cerimonia di chiusura, domenica prossima, sarà affidata ad Auro Bulbarelli, che avrebbe dovuto condurre anche il primo evento. Nel frattempo, i giornalisti hanno manifestato forte insofferenza per il gesto del direttore e per la gestione della vicenda da parte dell’azienda e hanno anche scioperato: i cronisti di Rai sport hanno rimosso la loro firma dai servizi di copertura delle Olimpiadi, mentre il resto delle redazioni ha aderito allo sciopero bianco nella giornata del 13 febbraio. A scioperare anche una buona parte di chi aderisce al secondo sindacato Rai Unirai, considerato vicino alla governance.

Durante l’ultima riunione di Consiglio d’amministrazione pre-Sanremo, giovedì mattina, è stato comunicato che Petrecca lascerà il suo posto. Per il suo futuro in questo momento l’opzione più probabile appare un incarico alle dirette dipendenze dell’ad. Non ci sono altre caselle libere né appare nelle volontà dell’azienda ricollocare Petrecca in un momento così delicato.

