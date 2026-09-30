Ranucci contro il suo pupillo, il suo destino ancora in bilico

Ancora nessuna notizia sul reintegro, il rischio che torni in auge il provvedimento disciplinare che rischia di mettere fuori gioco il conduttore e annullare il procedimento giudiziario in discussione. Intanto, in parlamento, la destra paga la schizofrenia della sua strategia su riforma della governance e gestione della commissione Vigilanza

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No news is good news. È quello che nella giornata di ieri si andavano ripetendo i dirigenti Rai, mentre le ore passavano e si attendeva la decisione sul ricorso urgente ex articolo 700 sul possibile reintegro chiesto da Sigfrido Ranucci per tornare al timone di Report contro la scelta del direttore dell’approfondimento Paolo Corsini, che ha scelto di toglierlo dal video e quindi, secondo i legali di Ranucci, gli ha provocato un danno rilevante. Alla fine, niente di nuovo: la decisione è rinviata