la cronaca nera supplisce all’assenza di informazione

Ascolti bassi e flop dei talk: TeleMeloni riparte male

Lisa Di Giuseppe
26 settembre 2026 • 06:00
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Settembre è un mese cruciale: troppi programmi flop e ostilità verso i non organici. Mentre Vannacci, che cerca sponde in azienda, ha chiesto di entrare in commissione

«Come Crono che si mangia i suoi figli». A evocare l’immagine è chi l’azienda la conosce come le proprie tasche e vede il corso dell’ad Rai Giampaolo Rossi destinato a una fine magra e ingloriosa, figlia di un tale attaccamento alla fedeltà da essere pronto ad alienarsi anche personaggi di comprovata fede destra come Milo Infante e Pietrangelo Buttafuoco, colpevoli però di autonomia eccessiva. Eppure, è l’impressione degli addetti ai lavori, le grane sarebbero ben altre, talmente tante che la ma

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth